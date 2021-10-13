Заполнить переписной лист можно будет на разных языках

Анкету Всероссийской переписи населения помимо русского языка можно будет заполнить еще на 10 языках. В их числе – корейский, китайский, английский башкирский, бурятский, татарский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Ростата Павел Смелов.

Такая возможность предоставляется россиянам не только потому, что наша страна многонациональная. Дело в том, что переписаться помимо наших соотечественников попросят иностранцев, которые временно пребывают на территории России.

Всего участникам Всероссийской переписи населения предложат 3 переписных листа. Тем, кто проживает на территории страны постоянно или более двенадцати месяцев, нужно будет заполнить бланк с буквой Л, а также бланк о жилищных условиях, обозначенный буквой П. Временно пребывающие на территории страны иностранцы должны будут заполнить бланк с буквой В.

Для этого можно будет дождаться переписчика или самостоятельно вписать свои данные в анкету, которую можно будет найти в личном кабинете на портале госуслуг.

По словам замруководителя Минцифры Олега Качанова, на портале госуслуг будет доступна функция “предзаполнение”, то есть часть информации не нужно будет вбивать вручную, ее система автоматически будет предлагать из профиля.

Всероссийская перепись населения начнется 15 октября и продлится до 14 ноября. Однако электронный переписной лист на портале госуслуг можно будет заполнить до 8 ноября.

По результатам переписи будет планироваться социально-демографическая политика государства на ближайшие десятилетия.

rg.ru