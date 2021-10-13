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В Баку провели Мавлюд-Меджлис

В Баку провели Мавлюд-Меджлис

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 13.10.2021 0 9

10 октября Сектор «Сохранение традиций и обычаев татарского народа» при Республиканском обществе татарской культуры «Туган тел» провели Мавлюд Меджлис. Об этом сообщила председатель правления общества татарской культуры «Туган тел» в Азербайджанской Республике Гюльджан Мясоутова.

Она поздравила гостей со священным месяцем Раби-уль-авваль и подчеркнула важность и значимость благочестивого месяца, в котором родился Пророк Мухаммад (мир ему). Проявлять свою любовь к нему мусульмане должны, вознеся салаваты, а также изучая и соблюдая его сунну.

Затем слово было передано Руслан Хазрату Абдикееву. Его выступление было посвящено укреплению нравственности и безграничной милости Всевышнего Аллаха.

Хазрат прочитал проповедь о достоинстве салавата и о вознаграждении за его чтение, произнес вместе с участниками мероприятия салават. Верующие сменяя друг друга читали аяты из Корана, рассказывали хадисы (истории из жизни Пророка). В этот день много говорили о значимости праздника Мавлид ан-Наби.

Мероприятие прошло в теплой, доброй обстановке, завершилось чаепитием и угощением присутствующих татаркой выпечкой.

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