В Баку провели Мавлюд-Меджлис

10 октября Сектор «Сохранение традиций и обычаев татарского народа» при Республиканском обществе татарской культуры «Туган тел» провели Мавлюд Меджлис. Об этом сообщила председатель правления общества татарской культуры «Туган тел» в Азербайджанской Республике Гюльджан Мясоутова.

Она поздравила гостей со священным месяцем Раби-уль-авваль и подчеркнула важность и значимость благочестивого месяца, в котором родился Пророк Мухаммад (мир ему). Проявлять свою любовь к нему мусульмане должны, вознеся салаваты, а также изучая и соблюдая его сунну.

Затем слово было передано Руслан Хазрату Абдикееву. Его выступление было посвящено укреплению нравственности и безграничной милости Всевышнего Аллаха.

Хазрат прочитал проповедь о достоинстве салавата и о вознаграждении за его чтение, произнес вместе с участниками мероприятия салават. Верующие сменяя друг друга читали аяты из Корана, рассказывали хадисы (истории из жизни Пророка). В этот день много говорили о значимости праздника Мавлид ан-Наби.

Мероприятие прошло в теплой, доброй обстановке, завершилось чаепитием и угощением присутствующих татаркой выпечкой.