Василь Шайхразиев принял участие в межрегиональной конференции в Екатеринбурге

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, в ходе своей поездки в Свердловскую область, принял участие в заседании “круглого стола”. Конференция прошла на тему “Вклад уральцев в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”.

В конференции также приняли участие ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин, Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов, заместитель руководителя исполкома ВКТ по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации Марс Тукаев, руководитель комитета по делам краеведов, историк Альберт Бурганов.

Приветствуя участников мероприятия, Вице-премьер Василь Шайхразиев пожелал успехов заседанию “круглого стола”. “Сегодняшняя встреча совпала с большим событием в Екатеринбурге – торжественным открытием памятника нашему великому поэту, герою Советского Союза Мусе Джалилю. Большое спасибо руководству Свердловской области”, – заявил он.

Председатель Национального Совета подчеркнул, что большой вклад в Победу внесли жители Уральского региона, в том числе проживающие здесь татары. Он отметил, что исторические факты должны служить примером в воспитании подрастающего поколения.