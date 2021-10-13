Стартовал новый 5-й сезон проекта «Яшь килен»

В ДУМ РТ стартовал новый 5-й сезон одного из самых популярных и востребованных проектов среди мусульманской молодёжи «Яшь килен». Вчера, в 6-й день месяца Раби аль-авваль (12 октября), в Галеевской мечети г.Казани прошла первая встреча-знакомство с участницами проекта. В связи санитарно-эпидемиологической ситуацией, «Яшь килен» в этот раз будет проходить преимущественно в онлайн формате.

Принять участие в проекте изъявили желание не только жительницы Казани, но и других регионов России (Свердловской области, Первоуральска, Ульяновска, Сарапула, Уфы, Пятигорска, Оренбурга, Бураевского района, Тюмени, Екатеринбурга, Чебоксар, Челябинска, Москвы, Петрозаводска) и даже из Казахстана – всего свыше полусотни участниц.

На первой встрече начальник социального отдела ДУМ РТ Айгуль ханум Биктимирова и кураторы проекта провели знакомство с девушками. Для работы в проекте оффлайн участницам вручили блокноты, а девушек из других городов обрадовали скорым прибытием посылок с рабочим материалом и сувенирами.

Следующая встреча состоится 19 октября, где имам-хатыйб мечети «Иман нуры» Нияз хазрат Закиров с точки зрения шариата и семейной психологии расскажет девушкам, как правильно выбрать мужа. Напомним, что программа курса включает:

5 видео-уроков: знакомство (хитба), никах, права и обязанности, брачный договор, талак;

5 проверочных тестов;

7 текстовых уроков: женский аурат и хиджаб у татарок. О супружеских правах и отношениях с родственниками. Женская физиология и вопросы контрацепции в Исламе;

3 живых урока: специалист по шариату, психолог, сексолог;

2 марафона: ведение домашнего хозяйства по сунне и эмоциональный интеллект;

телеграм-канал с аятами, хадисами, цитатами, подмечалками, притчами о семье и любви;

закрытый канал в Инстаграм для прямых эфиров и др.

Справка.

Проект «Яшь килен» реализуется с целью укрепления семейных ценностей среди мусульманской молодежи и посвящен различным вопросам по теме брака с точки зрения шариата и традиций татарского народа. Участницам в формате встреч и видеоуроков рассказывают об исконных национальных традициях, о религиозных и правовых сторонах брака, правах и обязанностях мужа и жены, махре и брачном договоре, женской и мужской психологии и т.д. Кроме того, мусульманки получают возможность научиться готовить национальные блюда, ухаживать за детьми, встречать гостей. В качестве спикеров привлекаются психологи, юристы, врачи, ученые.

dumrt.ru