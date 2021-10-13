Татары Джизака представлены на встрече трех поколений

9 октября 2021 года в посёлке Пишогор Заминского района Джизакской области, прошёл очередной праздник дружбы – встреча трёх поколений. Пишагор славится своей многонациональностью и это то чем гордятся и дорожат местные жители.

На встречу собрался весь многонациональный Джизак. В числе почётных гостей Герои Узбекистана, обладатели орденов «Эль юрт хурмати», «Шухрат», заслуженные деятели культуры, науки, молодёжь. Почти четырёхчасовой диалог проходил в очень тёплой и радостной атмосфере.

Когда-то на окраине посёлка Пишогор был сплошной пустырь с неорошаемыми землями. Однако в течение этого года тут был сооружён большой многофункциональный бассейн, который уже стал одной из главных достопримечательностей района. Функции этого водного сооружения не только орошать сельхозугодия, которые созданы на сотнях гектарах вокруг. Вокруг искусственного озера создан молодёжный сад и парк для отдыха. Здесь на алее гостям был продемонстрирован весь многонациональный колорит Джизакской области.

Разделить радость сельчан приехали послы иностранных государств – Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

По словам иностранных дипломатов, встреча трёх поколений – это уникальный пример душевного диалога и укрепления многонациональной дружбы, который полезен в любой стране. В атмосфере дружбы и согласия здесь проживают русские, таджики, казахи, кыргызы, татары, корейцы и узбеки.

На мероприятии был широко представлен Татарский национальный культурный центр «Идель» Джизакской области во главе с его председателем Правления Ахатом Магалимовичем Гизатулиным. Активисты центра продемонстрировали татарский национальный костюм и традиционные блюда татарской кухни.

Праздничное мероприятие было украшено вручением нагрудного знака в честь 30-летия Независимости.

Пресс-служба ТНКЦ Джизакской области