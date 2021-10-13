В Екатеринбурге состоялось открытие памятника великому татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Екатеринбург, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие торжественном открытии памятника великому татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

Также здесь присутствовали Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, Постоянный представитель Республики Татарстан по Уральскому региону Хайдар Гильфанов, Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Альберт Абзалов, Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко, Председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев, Председатель Свердловской областной общественной организации развития дружбы народов «Татары Урала» Суфия Таминдарова и др.

– Татарский народ, проживающий в разных уголках мира, имеет свою историю и в Свердловской области. Сегодня здесь проживают 150 тысяч татар, ведут свою деятельность 14 татарских организаций. Открытие памятника великому татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю имеет большое значение для наших соотечественников, проживающих здесь, – подчеркнул Василь Шайхразиев.

Расходы по изготовлению и перевозку бюста взяла на себя Республика Татарстан, по установке и благоустройству прилегающей территории – Свердловская областная общественная организация развития дружбы народов “Татары Урала”. Также, по доброй традиции, состоялась посадка деревьев в сквере «Дружба народов», где расположен новый бюст. Весной здесь расцветут молодые яблони.

Автор бюста Мусе Джалилю – член Союза художников России, заслуженный деятель искусств РТ, известный скульптор и одна из ярких и активных представителей современного искусства Санкт-Петербурга Винера Абдуллина.

Лейсан Хаерова