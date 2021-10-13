В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открывается персональная выставка Полины Илюшкиной «Стрела времени»

19 октября 2021 года в 16:00 в Национальной художественной галерее «Хазинэ» при ГМИИ РТ состоится открытие персональной выставки художника-стажера Творческой мастерской живописи Российской Академии Художеств в г. Казани Полины Илюшкиной «Стрела времени».

Казанская художница Илюшкина Полина Валериевна подготовила совместно с оркестром «Ренессанс» и Филиалом Российской академии художеств в г. Казани художественно-музыкальную выставку «Стрела времени», состоящую из серии живописных и графических работ в музыкальном сопровождении камерного оркестра RENAISSANCE. Тематика выставки – исторические и культурно-значимые памятники и события в России и Татарстане, исламские и буддистские страны, а так же картины, написанные на родине художницы, в Татарстане, о трудовых свершениях трудящихся Татарстана и знаковые места республики в живописи и графике.

На выставке представлены картины, написанные в Китае, Иране, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, России, Турции, Вьетнаме, Мьянме, Шри- Ланке, Сербии, Словакии, Венгрии, Египте, Мальдивах и др. странах в 2011-2021 г.г. с натуры и в мастерской художницы.