Руководитель Исполкома ВКТ принял участие в заседании организационного комитета конкурса “Татар кызы”

Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров находится с рабочей поездкой в Республике Узбекистан.

Здесь состоялось заседание организационного комитета по вопросам проведения финала международного конкурса “Татар кызы”, научно-практической конференции, посвященной истории татар Узбекистана и 30-летию Татарского культурного центра г. Ташкента.

В заседании также приняли участие председатель Татарского культурного центра г. Ташкента Ришат Набиуллин, представитель Татарстана в Республике Узбекистан Айдар Ахтареев, Президент дирекции по проведению Международного конкурса “Татар кызы” Лена Колесникова, исполнительный директор Дирекции Международного конкурса «Татар кызы» Гузалия Гиниятуллина.