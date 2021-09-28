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Руководитель Исполкома ВКТ принял участие в заседании организационного комитета конкурса “Татар кызы”

Руководитель Исполкома ВКТ принял участие в заседании организационного комитета конкурса “Татар кызы”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 28.09.2021 0 8

Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров находится с рабочей поездкой в Республике Узбекистан.

Здесь состоялось заседание организационного комитета по вопросам проведения финала международного конкурса “Татар кызы”,  научно-практической конференции, посвященной истории татар Узбекистана и 30-летию Татарского культурного центра г. Ташкента.

В заседании также приняли участие председатель Татарского культурного центра г. Ташкента Ришат Набиуллин, представитель Татарстана в Республике Узбекистан Айдар Ахтареев, Президент дирекции по проведению Международного конкурса “Татар кызы” Лена Колесникова, исполнительный директор Дирекции Международного конкурса «Татар кызы» Гузалия Гиниятуллина.

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