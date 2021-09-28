Участникам Казанского полумарафона предложат подкрепиться татарскими блюдами

10 октября в столице Татарстана состоится Казанский полумарафон – 2021. Впервые к забегу в онлайн-формате смогут присоединиться участники со всего мира, одновременно с остальными преодолев одну из выбранных дистанций – 3, 10 или 21,1 км.

Традиционные мероприятия офлайн-формата будут проходить три дня. 8 и 9 октября в казанском ИТ-парке будут работать спортивная и национальная выставки. Участников познакомят с культурой, традициями и гостеприимством татарского народа, а также организуют для них «Чак-чак Party».

Старт полумарафону 10 октября будет дан в 8:00 возле стадиона «Ак Барс Арена». Участники пробегут по мосту Миллениум, Кремлевской набережной, Кремлевской дамбе и улице Сибгата Хакима. На точках питания, расположенных на дистанции, участникам предложат татарские национальные блюда.

Зарегистрироваться и принять участие в полумарафонском забеге могут только совершеннолетние спортсмены, в забегах на 10 км – лица старше 16 лет, а в забегах на 3 км – старше 11 лет.

kazan24.ru