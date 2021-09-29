ИД «Хузур» на Московской книжной ярмарке: какие книги хотят читать столичные мусульмане?

В столице России завершилась 34-я Московская международная книжная ярмарка. Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ представил более 50 наименований книг. За прошедшие три дня было продано более 300 изданий религиозной литературы, об этом сообщил информационно-аналитический федеральный портал “Ислам-today”.

По словам главного редактора издательского отдела Ленара Хамматова, «начинающие» мусульмане разбирают авторские издания муфтия Татарстана Камиля Самигуллина «Ислам в 75 уроках» на русском и татарском языках, а также книги «Расскажи мне об Исламе», «Рухуль-Байан. Рассказы и назидания», «Благонравная жена», «Восточно-мусульманская логика», «Порядок совершения намаза». Мусульмане, изучающие религию не один год, обратили внимание на «Весы справедливости для различения истины и лжи», новинки «Девяносто девять вопросов о Рае», «Семьдесят пять вопросов об Аде».

Кроме того, книги «Нур аль-идах ва наджат аль-арвах», «Акыда (Исламское вероучение)», «История Ислама», «Исламские течения и группы» приобретали выпускники медресе, для дальнейшего самообразования. Примечательно, что мусульманская литература вызвала интерес и у представителей других вероисповеданий. Покупку книг аргументировали желанием получить объективную информацию об исламе из достоверных и проверенных источников.

Также Ленар Хамматов консультировал посетителей по печати издательским домом «Хузур» ДУМ РТ богословской литературы. По его словам, татарстанские специалисты занимаются возрождением и изданием трудов современных ученых, например, «Положение Абу Ханифы среди мухаддисов».

Помимо прочего, посетители ярмарки задавали сотрудникам ИД «Хузур» ДУМ РТ различные вопросы на религиозную тематику. Например, чем отличается Куръан от тафсира, с чего нужно начать, если хочешь принять ислам и пр.

dumrt.ru