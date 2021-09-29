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В Златоусте работает выставка, знакомящая с творчеством Атиллы Расиха

В Златоусте работает выставка, знакомящая с творчеством Атиллы Расиха

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 29.09.2021 0 11

16 сентября исполнилось 105-лет со Дня рождения татарского советского писателя Атиллы Кадировича Расиха.

Атилла Кадирович родился в г. Троицке Челябинской области. Мать – Зайтуна Мавлюдова была дочерью богатого купца. Отец – Габделькадыр Расулев – сын известного в г. Троицке мусульманского религиозного деятеля Зайнуллы Расулева.

Атилла Расих – участник Великой Отечественной Войны. До войны он публиковал преимущественно юмористические рассказы. В 1947 году опубликовал сборник “Военные рассказы“. Роман «Мой друг Мансур» повествует об одной из строек 1-й пятилетки. Писал о колхозной деревне, стройках, революционерах.

Сектор национальной и иностранной литературы им. А.Г. Даушева Центральной городской библиотеки г. Златоуста Челябинской области представляет книжную выставку, где можно познакомиться с биографией писателя и с 10 –ю книгами на татарском языке А.Расиха. Самая старая книга: “Юлдагы маяклар” (Маяки у дороги)1959 года выпуска.

Валя Загидуллина

ведущий библиотекарь Сектор национальной и иностранной литературы им. А.Г. Даушева

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