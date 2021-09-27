Руководители двух школ Татарстана принимают участие в конкурсе «Директор года России»

Два представителя из Татарстана принимают участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России». Это Надежда Сулимова, директор ГАОУ «Лицей Иннополис», и Алия Шаймухаметова, директор МБОУ «Именьковская средняя общеобразовательная школа» Лаишевского района.

Финалистами конкурса стали представители 21 региона. 30 человек, набравших максимальные баллы за портфолио и онлайн-тестирование, стали участниками очного финала. Финальные испытания стартуют 5 октября в Московской области.

Среди финалистов – представители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Московской, Самарской, Тюменской, Белгородской, Нижегородской, Ростовской, Орловской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Ивановской, Калининградской областей, Краснодарского, Камчатского краев, Северной Осетии-Алании и Хакасии.

Учредитель конкурса – Министерство просвещения РФ, оператор – Фонд новых форм развития образования.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа современного директора школы как лидера педагогического коллектива, успешно реализующего государственную политику в области образования.

С 2021 года он возрождён Министерством просвещения как самый масштабный профессиональный конкурс управленческих кадров в системе общего образования и на ежегодной основе будет проходить, отбирая лучшие кадры со всех регионов страны и укрепляя масштабный государственный кадровый управленческий резерв.

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