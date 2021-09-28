«Школа одного дня» ДУМ РТ открывает 8 сезон и набирает учеников

Духовное управление мусульман РТ вновь объявляет набор слушателей в «Школу одного дня» восьмого потока. Посетители популярного краткосрочного курса за 7 уроков (по одному в неделю) абсолютно бесплатно смогут освоить навыки чтения намаза и азы Ислама. Запись открыта!

Первое вводное занятие пройдет 16 октября в здании ДУМ РТ (ул. Габдуллы Тукая, 38) в 08:00. Основам ислама обучат опытные хазраты и актив волонтерского молодежного движения ДУМ РТ. В частности, участников проекта «Школа одного дня» познакомят с порядком совершения омовения и чтения намаза, с основными понятиями науки акыды, также им расскажут о жизни Пророка Мухаммада ﷺ, хараме и халяле, хадже, достоинствах и правилах уразы. Уроки проведут авторитетные религиозные деятели. Завершится 8 поток «Школы одного дня» 27 ноября.

Посещать уроки может любой желающий (возраст 17+). Проект «Школа одного дня» создан специально для тех, кто желает стать практикующим мусульманином, но не обладает достаточным свободным временем для посещения примечетских курсов на протяжении 5 лет.

Уроки будут проходить в Галиевской мечети (ул. Габдуллы Тукая, 40) раз в неделю, по субботам с 08:00 до 13:00 часов. Обучение будет вестись как на татарском, так и на русском языках. В план проведений занятий также заложена систематическая раздача обучающего и сопутствующего материала. Каждому участнику «Школы одного дня» предусмотрены подарки.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по данной ссылке, по телефону: +7 (843) 237-86-18 до 16 октября в будние дни с 09:00 до 17:00 или по ссылке в шапке профиля социальной сети Инстаграм @muslimmol.

В Галеевской мечети, где реализуется проект «Школа одного дня», будут учтены все санитарно-эпидемиологические требования: слушатели курсов должны быть в медицинских масках и пользоваться антисептиками при входе.

Проект «Школа одного дня» впервые реализован муфтиятом Татарстана в 2018 году в рамках деятельности дагвата. За 7 сезонов этого проекта курсы посетили около 650 человек, по сути, ставшие практикующими мусульманами.

dumrt.ru