Детские и молодежные театральные коллективы Татарстана приглашаются к участию в фестивале «Театральное Приволжье»

В регионах Приволжского федерального округа стартуют местные этапы фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Участниками мероприятия, которое продлится до декабря 2021 года, станут детские и любительские молодежные театральные коллективы и студии.

Окружной общественный проект создан по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и направлен на привлечение молодежи к участию в театральной жизни страны, а также развитие молодежного и детского театрального искусства.

Жюри конкурса определит победителей в пяти номинациях: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

Лучшие постановки пройдут в Окружной этап фестиваля и получат право представить свой регион на уровне округа!

В рамках фестиваля также проводится конкурс на лучшую разработку афиши и плаката окружного фестиваля студенческих и школьных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Конкурс проводится с целью привлечения интереса молодежи к фестивалю «Театральное Приволжье», а также к театральному искусству в целом и направлен на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их потенциала.

На Конкурс представляются афиши, плакаты и баннеры, популяризирующие фестиваль «Театральное Приволжье», информирующие о проведении спектаклей и отдельных событий Фестиваля в рамках регионального и окружного этапов.

Аудитория участников вбирает в себя две категории — от 6 до 17 и от 18 до 30 лет (включительно). Победители региональных этапов отправляются на окружной этап, который состоится в январе-феврале 2022 года. Лидер сезона определится в финале в марте 2022 года.

Друзья, не упустите свой шанс, уже сегодня вступайте в борьбу за победу в региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье»!

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте театральноеприволжье.рф.

mincult.tatarstan.ru