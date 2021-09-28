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Заработала горячая линия Всероссийской переписи населения

Заработала горячая линия Всероссийской переписи населения

в Новости, Слайдер, Главные новости, Всероссийская перепись населения 2021 года, 28.09.2021 0 14

Заработала горячая линия Всероссийской переписи населения. На вопросы отвечают более 170 операторов контакт-центра, заранее прошедшие специальную подготовку.

Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 21:00 до завершения переписи 14 ноября. Задать интересующий вопрос можно по номеру телефона +7(800)707-20-20.

Специалисты будут отвечать на вопросы, опираясь на базу знаний. Она состоит из девяти тематических блоков, которые включают основу для ответов на вопросы потенциальных участников переписи: от простейших, например, о сроках проведения переписи, до узкоспециальных, к примеру, что делать, если знаешь 14 иностранных языков, а в форме переписного листа всего четыре ячейки. Вопросы, на которые в базе знаний нет ответа, будут передаваться в Росстат, где оперативно найдут решение, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой (ОС) «Аврора». Также принять участие в переписи можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ.

kzn.ru

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