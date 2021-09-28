Проект «Этноспорт во дворах» запускает конкурс для активных семей Татарстана!

«Семейный блоггинг» – это программа для семей Татарстана, которые желают научиться вести свой блог в социальных сетях, познакомиться и рассказать аудитории о культуре народов Татарстана.

Программа нацелена на популяризацию активного образа жизни и традиционных игр среди населения Татарстана, а также повышение ценности института семьи и интереса к культуре народов нашей республики.

Участники программы будут рассказывать о семейных ценностях, традициях, культуре, истории и этноспорте народов Татарстана на своей странице в социальной сети Инстаграм. Принять участие может любая семья, проживающая на территории Республики Татарстан. Программа не ставит рамки по количеству членов семьи, национальности и др.

Специально для участников организаторы подготовили обучающий курс по ведению аккаунта Инстаграм. По результатам выполнения заданий будут определены победители и номинанты конкурса.

Победитель получит возможность встретиться с лидерами изменений Татарстана, блогерами и представителями администрации города Казань в рамках круглого стола, а также будут вознаграждены ценными призами. Номинантам оргкомитет подарит персональную семейную фотосессию и подарки от партнеров проекта. Все участники получат сертификаты участников и призы.

Организаторами программы выступают оргкомитет проекта «Этноспорт во дворах» и РМОО «Центр культур и диалога» Республики Татарстан при поддержке Фонда президентских грантов.

ПОЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ

Подробнее о проекте можно узнать в социальных сетях:

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/etnosportkzn

Официальный аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/etnosport_kazan/

mincult.tatarstan.ru