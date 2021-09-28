Сберечь язык. Певица Эльмира Калимуллина об интуиции и татарской эстраде

На канале YouTube Russia в рамках проекта «Вместе на своём» состоялась премьера музыкального клипа, в котором 18 исполнителей на 11 языках спели любимую многими поколениями «Песню друзей» («Ничего на свете лучше нету»). В клипе снялись победители вокального конкурса и авторы YouTube.

Первую строчку спела финалистка проекта «Голос» Эльмира Калимуллина. Она ответила на вопросы «АиФ-Казань».

Отказалась поехать на «Голос»

– Эльмира Рамильевна, вы закончили Казанскую консерваторию по классу академического вокала. А как пение пришло в вашу жизнь?

– В нашей семье музыка была всегда. Бабушка пела, дедушка танцевал. У мамы абсолютный слух. Решающую роль в приобщении к миру музыки сыграла тётя, которая посоветовала отдать меня в музыкальную школу в Нижнекамске, она преподавала там фортепиано. Мама не относилась к моему занятию всерьёз, пока я не вышла в финал конкурса вокалистов на городском конкурсе Нижнекамска. Нас было 24, а участников 120.

– Многие в Татарстане и в России узнали о вас после участия в шоу «Голос» на Первом канале в 2012 году, когда вы заняли второе место. Помните звонок с приглашением поучаствовать?

– Да, я сама оформила заявку, а когда мне позвонили, я… отказалась приезжать на кастинг. Просто ехать надо было 28 августа, а на этот день ко Дню республики уже были назначены выступления на четырёх площадках. Я не могла подвести людей. Вообще, пока я не соприкоснулась с проектом «Голос», у меня не было понимания, насколько он масштабный. И когда на том конце провода остались в недоумении от такого выбора, я удивилась. В результате как-то разрулила эту ситуацию с выступлениями и поехала в Москву.

Не могу сказать, что я полностью осознанно предложила команде «Голоса» песни на татарском. Я просто ответила на вопрос: «а что еще вы умеете?» Но сейчас я очень горжусь, что благодаря федеральному проекту я стала проводником татарской культуры к широкой аудитории. Не раз писали мне из других стран, что впервые услышали речь на на нашем языке, слушая мое выступление.

Кстати, в советское время из национальных языков на эстраде были представлены языки братских республик (азербайджанский и другие), а татарский в их число не входил. Видимо, только сейчас пришло его время на федеральном ТВ.

– Проект Google Россия «Вместе на своем» был создан при поддержке Института языкознания РАН с целью показать языковое разнообразие нашей страны, поддержать блогеров, которые создают контент на родном языке. Что впечатлило?

– Поразительно, какое множество народов живет в России, сколько языков!.. Какие они красивые и порой очень похожие. Кстати, я уже участвовала в проекте Google Россия – читала сказку «Камыр Батыр» («Богатырь из теста»), её транслировали по всему миру. Для сохранения национальной идентичности сберечь язык важнее всего, ведь он даёт выход на литературу, СМИ, музыку.

– Как татарстанцам обеспечить реальное двуязычие в семье? Это может стать проблемой – например, в Удмуртии удмуртский язык теряет распространение.

– Один рецепт: говорить. Мы дома разговаривали и на двух языках, но ещё и смотрели по телевизору спектакли на татарском, слушали татарское радио, бабушка пела. Мой брат с женой стараются говорить с сыном на татарском, ведь вне семьи звучит в основном русская речь. Это хороший вариант. А если родители плохо знают язык, можно с детьми записаться на курсы. Общее дело даже сблизит, это ведь работа в команде.

Нужно начинать с себя. Если сам ценишь свою национальность, изучаешь культуру своего народа, а не отстраняешься от неё, то и другим это станет интересно.

Альтернативный ответ

– Раньше говорили о низком уровне татарской эстрады, мол, масскульт преобладает. Если говорить о текстах песен, то сплошь любовная лирика, и всё на этом. А сейчас как?

– Если сравнивать то, то было 10 лет назад и что сейчас, то динамика колоссальная. И как одеваются на сцене, и с каким материалом выходят к людям. В нашей республике есть интересные андеграундные проекты, например, «Yummy Music» – ребята читают рэп под крутые треки, поднимая социальные проблемы. Это такой альтернативный ответ стереотипам. Если взять театр, настоящий прорыв – танцевальная постановка «Алиф» про историю татарского алфавита (режиссёр Туфан Имамутдинов, хореограф Марсель Нуриев, солист Нурбек Батулла. – Прим корр.). Она пару лет назад взяла главную театральную премию России – «Золотую маску».

На плечах артистов ответственность, какую мысль несём в массы. Другое дело, что если текст сложный, драматичный, то не должно быть замудреной музыки.

– Какие музыкальные фолк-проекты вам интересны?

– В этой сфере в мире и России уже работает огромное число интересных музыкантов и постоянно появляются новые. Так что в моём плей-листе множество разных композиций.

Но и в Татарстане представители направления «фолк» очень яркие. Например, казанский проект «ZAKARIA» – девушки, представители мордвы, кряшен, мишарей, татар и башкир. Они собрали в экспедициях песни своих народов и записали их в современной обработке.

Успех — это сумма факторов

– Ваши первые YouTube-видео были опубликованы 8 лет назад, под ними много положительных отзывов. Вдохновляет ли вас это?

– Конечно! Пишут из Бразилии, Латвии, Литвы, испаноязычных стран, мнгие не знают ни русского, ни татарского. Даже не понимаю, как они меня находят. Всё это говорит о том, что слушателей цепляют не какие-то хитровыдуманные форматы, а искренность.

– Как пережили пик ограничений в связи с пандемией?

– Первый месяц я отсыпалась, пересмотрела фильмы, перечитала книги. Разобрала вещи, несколько раз помыла балкон (улыбается). Потом начала вести онлайн-уроки – давно хотела. И вот я уже полтора года в статусе педагога. Здорово подзаряжает! Иногда, конечно, переживаю за маленьких учеников, хочется больше осознанности. Но я понимаю, что у всех своя скорость. Самое главное, что вижу результат.

– Осень – плодотворное время?

– Она – очей очарованье, люблю её за яркие краски. Осень ассоциируется с тёплым пледом и чашкой какао, но почему-то не получается эту картинку воплотить. Видимо, привычка: как только наступает 1 сентября, начинается насыщенная работа. На прошлой неделе у меня было 6 перелетов за 7 дней, хорошо, организм пока справляется с недосыпом. Вот и сейчас, пока мы разговариваем с вами, еду в аэропорт, чтобы лететь в Москву.

Сейчас мысли заняты концертным туром по городам Татарстана. Хочется сделать крутую программу с балетной группой из Москвы, и мы постоянно с музыкантами встречаемся, обсуждаем, репетируем.

– На шоу «Голос» вы работали в команде певицы Пелагеи. Чем запомнилось общение с ней?

– Меня восхищало, насколько она грамотно и с любовью подбирала репертуар исполнителям. Её выбор помогал показать скрытые возможности вокалиста. У неё удивительная интуиция.

– Без чего, кроме способностей и трудолюбия, вы бы не состоялись?

– Успех – это сумма факторов. Это и интуиция, которая помогает найти свой путь, и подбор песен, и команда. Но в основе, конечно, труд. Понимание этого очень спасает в кризисные моменты. Ещё один фактор – огромное число коммуникаций, благодаря чему всё время учишься. Мне повезло, у меня много друзей разных национальностей, так что и культурный обмен происходит постоянно. По-другому и быть не может, ведь наше Поволжье – место сплава множества народов.

Эльмира Калимуллина – российская эстрадная певица, заслуженная артистка РТ. В её репертуаре – татарские народные песни, песни современных молодых композиторов, оперная классика и мюзиклы. Родилась в Нижнекамске в семье строителей. Закончила Казанскую консерваторию по классу академического вокала и Институт управления, экономики и финансов в Казани по направлению «Государственное и муниципальное управление». Замужем. Хобби – современные танцы.

Венера Вольская

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