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В Нурлатском районе обсудили вопросы сохранения родных языков

В Нурлатском районе обсудили вопросы сохранения родных языков

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 28.09.2021 0 8

В Нурлате состоялось очередное заседание комиссии по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан.

На заседание комиссии были приглашены директора общеобразовательных школ города, а также их заместители, руководители общественных организаций, национально-культурных объединений района. Заседание прошло под началом заместителя главы района, председателя комиссии Линара Маняпова.

На повестке дня рассматривался вопрос по развитию национального образования, создания классов с обучением и воспитанием на татарском и чувашском языках.

Лилия Мубаракшина
nurlat-tat.ru

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