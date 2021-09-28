В Нурлатском районе обсудили вопросы сохранения родных языков

В Нурлате состоялось очередное заседание комиссии по сохранению, изучению и развитию государственных языков Республики Татарстан.

На заседание комиссии были приглашены директора общеобразовательных школ города, а также их заместители, руководители общественных организаций, национально-культурных объединений района. Заседание прошло под началом заместителя главы района, председателя комиссии Линара Маняпова.

На повестке дня рассматривался вопрос по развитию национального образования, создания классов с обучением и воспитанием на татарском и чувашском языках.

Лилия Мубаракшина

nurlat-tat.ru