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Татары Краснодара проведут традиционный осенний праздник “Әбиләр чуагы”

Татары Краснодара проведут традиционный осенний праздник “Әбиләр чуагы”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.09.2021 0 6

3 октября татары Краснодара проведут традиционный осенний праздник “Әбиләр чуагы”. Мероприятие пройдет в Центре национальных культур. Гостей ждет замечательный праздник, вкусное чаепитие, выставка и душевное общение.

Татарская Община «Булгар-К»

 

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