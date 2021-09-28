3 октября татары Краснодара проведут традиционный осенний праздник “Әбиләр чуагы”. Мероприятие пройдет в Центре национальных культур. Гостей ждет замечательный праздник, вкусное чаепитие, выставка и душевное общение.
в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.09.2021 0 6
3 октября татары Краснодара проведут традиционный осенний праздник “Әбиләр чуагы”. Мероприятие пройдет в Центре национальных культур. Гостей ждет замечательный праздник, вкусное чаепитие, выставка и душевное общение.