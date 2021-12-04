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Руководство Всемирного конгресса татар возложило цветы к бюсту Г. Ибрагимова

Руководство Всемирного конгресса татар возложило цветы к бюсту Г. Ибрагимова

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 04.12.2021 0 12

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев и руководство Всемирного конгресса татар в ходе визита в Башкортостан, возложили цветы к бюсту выдающегося писателя Галимзяна Ибрагимова в деревне Султанмуратово Аургазинского района.

Бюст установлен рядом с музеем писателя. Он был открыт в дни празднования 100-летнего юбилея писателя. Автор бюста -Зульфат Басыров.

Напомним, что в селе Султанмуратово Аургазинского района Республики Башкортостан работает музей Г. Ибрагимова. В нем можно ознакомиться с жизнью и творчеством писателя. Сегодня руководство Всемирного конгресса татар также посетило музей.

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