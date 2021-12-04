Музей Галимзяна Ибрагимова в селе Султанмуратово пополнился новым 10-томным сборником писателя

3-4 декабря заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, также руководство Всемирного конгресса татар находятся с рабочей поездкой в Башкортостане . Сегодня делегация посетила музей известного писателя Галимзяна Ибрагимова.в селе Султанмуратово Аургазинского района.

Здесь представлены рукописи, фотографии, личные вещи Г. Ибрагимова. Гостей ознакомили с жизнью и творчеством выдающегося писателя. В настоящее время в Казани издается 15-томное собрание сочинений Г. Ибрагимова. Вышло уже 10 томов. Также фонд” Җыен ” выпустил 2-томник писателя. Василь Шайхразиев передал музею эти книги.

Для справки: Музей Г.Ибрагимова открыт в 1967 году в здании Султанмуратовской средней школы на родине писателя к 80-летию со дня рождения. К 100 – летию со дня рождения был открыт дом-музей. Главными организаторами музея были учительница татарского языка и литературы Хайруллина Назиба Хабибулловна и школьный художник Галиаскаров Галимджан Сабирьянович.

Сначала музей не имел собственного помещения. В 1987 году к 100-летию со дня рождения перестроили здание в центре села. В 1997 году музей приобрел постоянное помещение. К 100-летию со дня рождения Г.Ибрагимова был установлен бюст писателя, автором которого является Зульфат Басыров.