Руководство Всемирного конгресса татар ознакомились с деятельностью организации “Ак калфак” в Башкортостане

Руководство Всемирного конгресса татар в Уфимском центре “Вафа” ознакомились с деятельностью общественной организации татарских женщин “Ак калфак” в Республике Башкортостан.

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – заведующий комитетом по работе с татарскими общественными организациями в Российской Федерации Марс Тукаев обсудили деятельность организации. Активистам вручены благодарственные письма Всемирного конгресса татар.

Встречу также посетили представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин и председатель конгресса татар Башкортостана, депутат Государственного Собрания-Курултая Башкортостана Загир Хакимов.

Напомним, что в эти дни делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым находится с рабочей поездкой в Республике Башкортостан.