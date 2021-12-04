В Пензенской области провели обряд ощипывания гусей по старинным татарским традициям

29 ноября 2021 года активистки Пензенской региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” села Кочалейка во главе с лидером Канеевой Нелей Юнисовной показали своим сельчанам обряд ощипывания гусей по старинным татарским традициям.

В мероприятии были задействованы школьники с 3 по 9 класс. Ощипывание гусей проходило под народные песни. Ребята приглядывались и выбирали себе невест. По окончании хозяйка дома- Янаева Айша Джафяровна накрыла стол с разной национальной выпечкой и вкусностями.

Председатель ПРОО “Ак калфак”

Эльмира Васильева