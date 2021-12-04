tatruen
Главная / Новости / В Пензенской области провели обряд ощипывания гусей по старинным татарским традициям
В Пензенской области провели обряд ощипывания гусей по старинным татарским традициям

В Пензенской области провели обряд ощипывания гусей по старинным татарским традициям

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 04.12.2021 0 10

29 ноября 2021 года активистки Пензенской региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” села Кочалейка во главе с лидером Канеевой Нелей Юнисовной показали своим сельчанам обряд ощипывания гусей по старинным татарским традициям.

В мероприятии были задействованы школьники с 3 по 9  класс. Ощипывание гусей проходило под народные песни. Ребята приглядывались и выбирали себе невест. По окончании хозяйка дома- Янаева Айша Джафяровна накрыла стол с разной национальной выпечкой и вкусностями.

Председатель ПРОО “Ак калфак”
Эльмира Васильева 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.