Делегация Татарстана посетила «Золотую кафедру России» в городе Стерлитамак

Делегация Татарстана, под руководством Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева ознакомилась с деятельностью кафедры татарской и чувашской филологии Стерлитамакского филиала БашГУ.

Об истории, о настоящем положении дел и о планах на будущее кафедры рассказал заведующий кафедрой татарской и чувашской филологии, руководитель Стерлитамакского конгресса татар Ильсур Мансуров.

“В целом, вузом на сегодняшний день подготовлено более 500 специалистов по татарскому языку и литературе,” – отметил он.

Также здесь обсудили вопросы получения Гранта по поддержке инициатив ученых, образовательных организаций и общественных организаций по сохранению и развитию татарского языка за пределами Республики Татарстан

Василь Шайхразиев вручил кафедре книги на татарском языке: среди них замечательные образцы классической и современной художественной литературы, красочное издание об истории и культуре нашего народа “Татарский мир”, путеводитель по татарской кухне “Татар халык ашлары” и др.

В 1993 году 31 марта Совет института СГПИ принял решение о начале подготовки на филологическом факультете учителей по специальности «Русский язык и литература в национальной школе, татарский язык и литература». Преподавателями кафедры опубликовано более 20 сборников материалов конференций и около 200 учебно-методических пособий, учебников, методических разработок, монографий, а также свыше 1500 научных и научно-методических статей. Кафедра поддерживает тесные научные и методические связи с вузами и учеными Российской Федерации, а также зарубежья. В целях обмена опытом для чтения лекций приглашаются ведущие специалисты в области татарской и чувашской филологии. Кафедра награждена Дипломом «Золотая кафедра России» и Золотой медалью Российской академии естествознания и Золотой медалью Европейской научно-промышленной палаты (2012), многочисленными Благодарственными письмами Министерств образования Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Татарстан и Благодарственными письмами Всемирного Конгресса татар, Конгресса татар Башкортостана, Канаша (Съезда) чувашей Башкортостана. Татарско-русское отделение СГПА в 2006 г.в г. Казани была признана “Лучшим татарским отделением вузов Российской Федерации”.