В Казани обсудили социальное положение имамов и их роль в развитии исламской культуры населения России

В Казани прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Повседневная жизнь имама в России и его место в развитии исламской культуры населения: исторический опыт и современное положение». Организаторами научной площадки стали МОО социально-гуманитарных научных исследований «Историческое сознание» и Центр исламской культуры «Иман» г.Казани. В качестве спикеров выступили ученые-теологи, хазраты, журналисты, а также специалисты ДУМ РТ.

Конференция открылась с основного доклада на тему «Социальное положение, особенности быта и повседневная жизнь мусульманского духовенства в России: история и сегодняшнее состояние». Автор выступления, казанский теолог, Раис Сулейманов раскрыл эти вопросы через призму традиций функционирования дореволюционной, советской (в том числе военных лет) и сегодняшней татарской общины. Среди прочего он подчеркнул, что невозможно переоценить вклад татарских религиозных деятелей в формирование национальной образовательной системы, благодаря которой среди татар была высокая грамотность. Кроме того, помимо исполнения религиозных обрядов и реализации просветительской деятельности, на имамов также были возложены функции современных ЗАГСов и нотариусов — они вели метрические книги о рождении, смерти, заключении браков и сделок и пр. При этом, несмотря на то, что до событий 1917 года религиозные деятели относились к привилегированной части общества, их социальное положение не сильно отличалось от материального положения основной массы населения, хотя и было достаточно дифференцированным в самом религиозном обществе. Так, городские имамы до революции были более зажиточными с финансовой точки зрения по сравнению с сельскими имамами. Сегодня, по словам докладчика, для мусульманских религиозных деятелей также свойственно социальное расслоение. Также к современным реалиям относится доминирующее положение людей пенсионного возраста в среде имамов и рост числа обладателей профессионального религиозного образования.

Продолжил тему социального расслоения среди городских и сельских имамов доцент РИИ, кандидат исторических наук Наиль хазрат Гарипов. Он объяснил причину финансовой несостоятельности мечетей и махаллей в селах стремительной урбанизацией населения и напротив привел в качестве успешного примера татарские села Белозерье в Мордовской республике и Елюзань в Пензензенской области, в которых сформировалась крепкая исламская культура.

О вовлеченности современных имамов в социальные сети и о том, что они стали неотъемлемой частью их повседневной жизни, рассказала выпускница аспирантуры Центра исламоведческих исследований АН РТ, специалист Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ Ильмира Гафиятуллина. Она поделилась результатами собственного мониторинга мусульманских блогов в социальных сетях, практиками поведения населения в мусульманских аккаунтах и инструментами медиадагвата, которые наиболее часто используют мусульманские религиозные деятели. При этом она положительно оценила работу в сфере SMM муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, шариатского специалиста ДУМ РТ Ахмада хазрата Абуяхъи, имама мечети «Гаиля» Рустама хазрата Хайруллина и ряда мечетей. Особенно она обратила внимание присутствующих на медиапроект ДУМ РТ — татарское онлайн-медресе ДУМ РТ.

В конференции также выступили старший научный сотрудник Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования КФУ, доцент Казанского кооперативного института Рашид хазрат Маликов, доцент кафедры религиоведения КФУ Владимир Рогатин и др.

dumrt.ru