В гимназии №5 города Стерлитамака изучают татарский язык и культуру

Руководство Всемирного конгресса татар, в ходе рабочего визита в Республику Башкортостан, посетили «Гимназию № 5» города Стерлитамака. Делегация под руководством Заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева ознакомилась с деятельностью учебной организации, где преподают татарский язык.

Василь Шайхразиев, по доброй традиции, вручил гимназии книги на татарском языке, которые станут верными помощникам учащихся на пути к знаниям и изучению культуры своего народа. Среди изданий классическая и современная татарская литература, книга “Татарский мир” об истории и культуре нашего народа, кулинарная энциклопедия “Татар милли ашлары” и книга “Цвети, священная земля моя!”.

– На сегодняшний день созданы условия для реализации программ внеурочной деятельности этнокультурной направленности: «Мы краеведы», «Татарский театральный», «Алтынай», «Этнографический музей», «Национально-прикладное искусство», «Родное слово». Здесь проводятся мероприятия с участием творческой интеллигенции города Стерлитамака. Значимым событием в жизни гимназии и города стала республиканская научно-практическая конференция “Ибрагимовские чтения”, – рассказали сотрудники школы.

МАОУ «Гимназия №5» ГО г.Стерлитамак Республики Башкортостан было открыто в 2002 году на базе СОШ №13 с углубленным изучением татарского языка. В 8-11 классах углубленное изучение предмета осуществлялось за счёт увеличения часов на изучение предмета, элективных курсов «История и культура татарского народа», «Татарская литература». Начал создаваться этнографический музей. Еще тогда в гимназии появились традиции проведения этнокультурных праздников, театрализованных представлений, встреч с творческой интеллигенцией города. Сегодня на базе МАОУ «Гимназия №5» проходят семинары-практикумы, курсы повышения квалификации. Учителя дают открытые уроки, мастер-классы, представляют положительный опыт работы по этнокультурному воспитанию школьников.