Дому-музею Салея Вагизова в Самарской области исполнилось 5 лет

Открытие в селе Татарский Байтуган Камышлинского района Самарской области музейного комплекса автора татарского букваря «Элифба» Салея Гататовича Вагизова состоялось 18 ноября 2016 г. Эта районная достопримечательность стала не только экскурсом в историческое прошлое родного края, но и мощным патриотическим просветительским и образовательным проектом, который воспитывает гордость за свою историю, за выдающегося земляка и его супруги.

Дом-музей возведен на месте дома Салея Вагизова , где его усыновили в 6-ти месячном возрасте. Здесь он провел детство и юность. За 5 лет музее побывали 7228 человек. Перед Всероссийским сабантуем в 2019 году и в ходе его празднования в музее побывали 500 гостей из 28 регионов России.

Среди почетных гостей 2021 года руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров народный учитель Татарстана, ученица С.Г.Вагизова Камария Зиннуровна Хамидуллина.

Н.М. Абзалова