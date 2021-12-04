Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику Тукаю в Уфе

Сегодня, 4 декабря, Уфимский государственный татарский театр “Нур” отмечает 30-летний юбилей. На торжественный вечер приглашены почетные гости, поклонники труппы театра и все любители искусства. Среди них заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Перед началом мероприятия председатель Нацсовета возложил цветы к памятнику великому татарскому писателю, установленному на площади перед зданием театра. Это первый памятник Габдулле Тукаю в Башкортостане.