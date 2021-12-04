Уфимский татарский театр “Нур” отпраздновал 30-летний юбилей!

В этом году татарскому театру “Нур”, ставшему изюминкой столицы Башкортостана, исполнилось 30 лет. В связи с этим, сегодня в здании театра прошел красочный праздник. На торжественном вечере собрались почетные гости, верные зрители театра и все любители искусства.

Из Казани на юбилей театра прибыла большая делегация во главе с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

От имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова Василь Шайхразиев поздравил коллектив театра с праздником, пожелал ему и впредь добиваться больших успехов. Кроме того, от имени Республики Татарстан были вручены государственные награды и специальный сертификат на техническое оснащение театра.

Со стороны Башкортостана в этом празднике приняла участие Министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова.

Красочный концерт сопровождался выступлениями известных деятелей искусства и творческих коллективов.