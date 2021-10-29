Рустам Минниханов открыл в Рыбно-Слободском районе старейшую деревянную мечеть после реконструкции

Сегодня в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района состоялось открытие отреставрированной деревянной мечети 19 века. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Мечеть в селе Большая Елга была построена в 1879 году. На сегодняшний день это самый старинный деревянный мусульманский храм в Татарстане. Во время восстановительных работ специалисты сохранили подлинные стены сруба на 70%. Воссозданы чердачные балки перекрытия, стропильная система, основание минарета с двумя подпорными колоннами. Разработаны интерьеры молельных залов. Изготовлена внешняя обшивка и декоративные элементы фасадов мечети.

Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто принял участие в реставрации объекта. «Мечеть была построена нашими предками более 140 лет назад. С тех пор прошло очень много времени. Тем не менее, совместными усилиями нам удалось сохранить и восстановить здание», – сказал Президент РТ.

Он напомнил, что в следующем году на федеральном уровне будет отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. «В честь этого мы планируем построить в Казани Соборную мечеть. А уже сегодня вместе с вами открываем старейшую в республике деревянную мечеть. И я рад поздравить вас с этим знаковым событием», – обратился Рустам Минниханов к участникам мероприятия.

Деревянная мечеть в селе Большая Елга – памятник культовой архитектуры, образец татарского деревянного зодчества 19 века. В 1993 году признана объектом культурного наследия.