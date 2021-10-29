tatruen
Главная / Новости / Василь Шайхразиев обсудил с благотворительным фондом варианты помощи афганским татарам
Василь Шайхразиев обсудил с благотворительным фондом варианты помощи афганским татарам

Василь Шайхразиев обсудил с благотворительным фондом варианты помощи афганским татарам

в Новости, СМИ о нас, Слайдер, Главные новости, 29.10.2021 0 7

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова обсудил варианты гуманитарной помощи татарской общине Афганистана с генеральным директором Благотворительного патриотического Фонда мусульман России Рустамом Хабибуллиным.

На встрече поднимались вопросы о перечне продуктов и об объемах поставок. А также Василь Шайхразиев поинтересовался способом доставки гуманитарной помощи и гарантиями, что она дойдет точно до адресата.

«Разговор получился конструктивным. Обсудили все важные вопросы, касающиеся поставки гуманитарной помощи татарской общине Афганистана. Старейшины диаспоры восприняли эту информацию с воодушевлением. У них появилась надежда», — поделился результатами встречи Рустам Хабибуллин.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.