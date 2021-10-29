Василь Шайхразиев обсудил с благотворительным фондом варианты помощи афганским татарам

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова обсудил варианты гуманитарной помощи татарской общине Афганистана с генеральным директором Благотворительного патриотического Фонда мусульман России Рустамом Хабибуллиным.

На встрече поднимались вопросы о перечне продуктов и об объемах поставок. А также Василь Шайхразиев поинтересовался способом доставки гуманитарной помощи и гарантиями, что она дойдет точно до адресата.

«Разговор получился конструктивным. Обсудили все важные вопросы, касающиеся поставки гуманитарной помощи татарской общине Афганистана. Старейшины диаспоры восприняли эту информацию с воодушевлением. У них появилась надежда», — поделился результатами встречи Рустам Хабибуллин.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru