В Усть-Кяхте ставится дом по старинным татарским традициям

Автономия татар Бурятии при поддержке Всемирного конгресса татар ведет строительство музея-усадьбы татарского быта “Алмагачлар” в приграничной Усть-Кяхте. Дом ставится по старинным татарским традициям. Весь дом будет собран из качественного кругляка сибирской сосны, диаметром 32-40 см. В этом доме-музее хозяюшкам из Татарского культурного центра «Алмагачлар» будет тепло, светло и комфортно встречать многочисленных гостей и туристов.

Экскурсоводы обязательно расскажут гостям, что в далекие 1937-1953 гг. по Всесоюзной программе переселения для освоения целинных земель и развития сельского хозяйства в Усть-Кяхту Бурятии из Татарии прибыли переселенцы-татары. Приехали не с пустыми руками, привезли семена овощей саженцы яблонь и посадили в селе прекрасный сад.

Сегодня, 70 лет спустя, Автономия татар Бурятии возобновила эти традиции, мы высаживаем новые сады, чтобы они цвели и радовали всех свои урожаем, чтобы села с каждым годом становились краше, а внуки просились летом к бабушке в деревню.

В связи с созданием первого татарского этнокомплекса в Бурятии, Автономия запустила марафон по сбору старинных экспонатов, предметов татарского быта (узорных полотенец, подушек, ковриков, посуды, мебели и др.) для музея-усадьбы.

Любой житель республики и из других регионов нашей страны может принять участие в этом благом деле. Дар от каждой семьи музею будет внесен в реестр музейных экспонатов с фамилией дарителя.

Приглашаем всех желающих присоединиться к созданию уникального музея-усадьбы татарского быта «Алмагачалар Усть-Кяхты» для знакомства местного населения и туристов с культурой, традициями и национальной кухней татарского народа, а также для проведения культурных мероприятий жителей села.

Пусть возрождаются традиции, оживает дух предков и цветет яблоневый сад, наполняя все улицы села ароматом цветущих яблонь!

Музей находится на ул. Советская 32. Тел. Главы Администрации с.Усть-Кяхта (830142) 96-2-35, моб.89247525980 Аносова Елена Петровна. Сообщество в Вайбере – Музей Алмагачлар Усть-Кяхты.

Сажида Баталова,

член Совета Ассамблеи народов России

председатель Ассоциации народов Бурятии

председатель Региональной национально-культурной

автономии татар Бурятии

