Рустам Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с победой в Кубке России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил волейбольный клуб «Зенит-Казань» с уверенной победой в Кубке России. Он направил телеграмму со словами поздравлений в адрес президента федерации волейбола РТ Фарида Мухаметшина, председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгата Сафарова, старшего тренера волейбольной команды «Зенит-Казань» Алексея Вербова и всего коллектива волейбольного клуба «Зенит-Казань».

«Дорогие спортсмены! Уважаемые Алексей Игоревич, Рафкат Абдулхаевич, Фарид Хайруллович и Асгат Ахметович! От имени всех поклонников волейбола в Татарстане и от себя лично поздравляю „Зенит-Казань“ с уверенной победой в Кубке России, — приводит пресс-служба президента РТ текст телеграммы. — Блестящая, слаженная игра, которую показал казанский клуб в финале соревнований, — безусловное подтверждение непревзойденного мастерства и несгибаемой силы воли всех игроков, высочайшего профессионализма и грамотных решений тренерского штаба, эффективной и плодотворной работы менеджеров. Ваш общий и по-настоящему подвижнический труд — одно из главных слагаемых успеха. Особо ценно, что зенитовцы стали обладателями почетного трофея и титула сильнейшей команды страны в 10-й раз, установив рекорд в истории турнира».

Минниханов поблагодарил весь тренерский штаб с «триумфом, ставшим яркой кульминацией спортивных достижений уходящего года».

«Желаю и впредь быть казанскому „Зениту“ в зените славы, крепкого здоровья и благополучия во всем!», — говорится в телеграмме.

Напомним, накануне волейболисты казанского «Зенита» в Санкт-Петербурге в финале Кубка России со счетом 3:0 обыграли прошлогоднего обладателя трофея — московское «Динамо».

«Зенит-Казань» завоевал 10-й Кубок России в своей истории (2004, 2007, 2009, 2014−2019, 2021). В третий раз казанцы обыграли в финале «Динамо» (2004, 2007, 2021).

business-gazeta.ru