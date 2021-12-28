Чистопольский мухтасибат организовал благотворительное мероприятие для детей

В 20-й день месяца джумадаль-авваль Чистопольский мухтасибат в мечети «Анас» для детей провел благотворительное мероприятие. В программу праздника вошли интеллектуальные викторины, развивающие игры, логические загадки, сбор пазлов, фокусы для детей и подростков от 3 до 17 лет. На традиционное ежегодное мероприятие мухтасибатом были приглашены воспитанники многодетных, малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, приемные родители, а также дети с ограниченными физическими возможностями. Особую активность в организации праздника проявили представители Чистопольского мухтасибата и ребята из проекта #ЯшStories, созданного для объединения подростков.

Соревнования для детей начались с благословения имама-мухтасиба Чистополя Мухаммата хазрата Киямова и руководителя Совета аксакалов Чистопольского мухтасиба Фарита Галимова. Затем дети разделились на группы, показали свои умения и навыки на 4 станциях. Они рассказали суры из Куръана и прочитали стихи, ответили на вопросы викторины, разгадали загадки, собрали пазлы, сделали аппликацию с наклейками. Затем был показан фокус с сухим льдом. Порядка ста детей приняли участие в викторине, победители игр получили призы и пообедали с родителями. Мухтасибат выражает огромную благодарность Союзу мусульманской молодежи Чистополя, представителям #ЯшStories, спонсорам, которые приняли активное участие в организации этого благотворительного мероприятия.

dumrt.ru