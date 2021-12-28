26 декабря Татарская автономия Пензенской области впервые провела новогодний детский утренник. Всех гостей поприветствовал председатель автономии ЖиганшаТуктаров. Он отметил, что только вместе, объединяясь, мы можем сохранить язык, традиции и культуру нашего народа!

На новогоднее представление к малышам пришли сказочные герои: Кыш бабай, Кар кызы, Убырлы, Шурале.

Весь праздник сопровождался веселой музыкой и песнями на родном языке. Огромным сюрпризом от автономии для наших маленьких гостей стали новогодние подарки.

Мероприятие прошло в атмосфере веселья и радости, зал был наполнен детским смехом и счастливыми улыбками родителей. Весь актив РОО «ТНКА ПО» вложил частичку своей души в организацию этого волшебного праздника!

Татарская автономия Пензенской области