tatruen
Главная / Новости / Татарская автономия Пензенской области впервые провела новогодний детский утренник
Татарская автономия Пензенской области впервые провела новогодний детский утренник

Татарская автономия Пензенской области впервые провела новогодний детский утренник

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.12.2021 0 2

26 декабря Татарская автономия Пензенской области впервые провела новогодний детский утренник. Всех гостей поприветствовал председатель автономии ЖиганшаТуктаров. Он отметил, что только вместе, объединяясь, мы можем сохранить язык, традиции и культуру нашего народа!

На новогоднее представление к малышам пришли сказочные герои: Кыш бабай, Кар кызы, Убырлы, Шурале.

Весь праздник сопровождался веселой музыкой и песнями на родном языке. Огромным сюрпризом от автономии для наших маленьких гостей стали новогодние подарки.
Мероприятие прошло в атмосфере веселья и радости, зал был наполнен детским смехом и счастливыми улыбками родителей. Весь актив РОО «ТНКА ПО» вложил частичку своей души в организацию этого волшебного праздника!

Татарская автономия Пензенской области

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.