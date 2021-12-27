Постоянный представитель Татарстана в Санкт -Петербурге принял участие в презентации нового издания о Габдулле Тукае

В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошла презентация нового трехтомного издания «Габдулла Тукай: жизнь и творчество (Материалы к хронике жизни и творчества Габдуллы Тукая)», ставшего лауреатом конкурса 2021 года на соискание V Всероссийской общественной премии «Ключевое слово» Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в номинации «Лучший научный проект».

В режиме ВКС в презентации принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

Несколько дней жизни Тукая были связаны с Петербургом. В апреле 1912 года поэт посетил этот город по приглашению общественного и религиозного деятеля Мусы Бигиева для участия в издании новой газеты «Сүз» («Слово») или «Хәбәр» («Известие»). Он прожил на берегах Невы всего 13 дней.

В 2006 году на Петроградской стороне города, где в петровские времена располагалась Татарская слобода, установлен памятник Габдулле Тукаю. Расположен в сквере Тукая на углу Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. Авторами памятника являются скульпторы А.Г. Зиякаев и Я.Я. Нейман.

А в 2007 году по инициативе татарской общественности и по Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 7 июня 2007 г. № 660 была установлена мемориальная доска по адресу: Казанская улица, д.5, где кратковременно останавливался поэт.

Ежегодно в день рождения поэта Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области организует «Тукаевские чтения». Кроме того, проводятся конкурсы детского рисунка, чтения стихов и уроки родного языка, посвященные Г.Тукаю.

В 2018 году, в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Республики Татарстан в Санкт-Петербурге, состоялась презентация нового издания «Энциклопедия Тукая», подготовленного коллективом Института языка, литературы и искусства АН РТ.

Татары Петербурга высоко почитают память и творчество о Габдуллы Тукая. В нашем народе многое напоминает о великом татарском поэте и, он прочно вписан в культурную канву Северной Столицы.

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