В Арском мухтасибате свои двери открыла 90-я мечеть

В 21-й день месяца джумадаль-авваль (25 декабря) в селе Старый Иябаш Арского района состоялось торжественное открытие новой мечети. На районном уровне это событие стало особенно знаменательным: с открытием этой мечети в Арском мухтасибате число мечетей выросло до 90. Свидетелями этого замечательного события стали гости из Казани, предприниматели и представители духовенства, общественные деятели, жители близлежащих деревень.

От имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина участников церемонии приветствовал председатель Центральной ревизионной комиссии, главный мухтасиб Казани Рустам хазрат Валиулин. Он пожелал, чтобы эта мечеть долгие годы служила развитию нашей религии и вручил медаль муфтията “Бердэмлек” Ильшату Мансуровичу Газизову – внесшему большой вклад в строительство этой мечети. В мероприятии также приняли участие глава Арского района Ильшат Нуриев, имам-мухтасиб Арского района Эмир хазрат Миннемуллин, руководитель Центра хафизов Куръана имени Усмана ибн Гаффана КИУ Габдерашит хазрат Фаизов.

Строительство мечети села Старый Иябаш была начата 28 июня 2020 года. Он был возведен при материальной поддержке жителей этого села и спонсоров. Площадь молитвенного зала мечети составляет 100 квадратных метров и вмещает в себя 70-100 человек одновременно.

dumrt.ru