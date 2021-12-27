Проект «Замандаш» объединяет народы

25 декабря городской округ Красноуфимск гостеприимно принял театрально-эстрадную программу «Замандаш» («Современник»), посвященную 135-летию со дня рождения татарского народного поэта, литературного критика, публициста, общественного деятеля и переводчика Габдуллы Тукая.

«Красноуфимск – это настоящий образец мирного сосуществования культуры сразу нескольких народностей, мы щедро делимся нашими обычаями и празднествами с соседями, принимая гостей, демонстрируя свои открытые сердца и чистые помыслы. Отрадно осознавать, что люди сами ратуют за бережное отношение к народной культуре, раскрывают ее самобытность, доносят этого богатства до молодежи. Рады поддержать проект «Замандаш» в нашем городе, ведь помнить о своих корнях – это значит заботиться о настоящем, строить будущее» – отметил Альберт Абзалов, депутат Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуфимскому одномандатному избирательному округу №18.

Цель проекта:

– Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), проживающего в городе Красноуфимск и в Свердловской области.

– Знакомство с культурой республики Татарстан, как субъекта Российской Федерации, сохранение и защита самобытности, культуры, языка и традиций народа Татарстана и татарского народа, проживающего на территории города Красноуфимска и Свердловской области.

– Знакомство молодого поколения Свердловской области, представителей разных национальностей с богатой и многогранной культурой татарского народа, с уникальным поэтом Габдуллой Тукаем.

«Проект реализован общественной организацией «Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга», при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области, национально-культурных объединений Свердловской области, филиала ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан Башкирского историко-культурного центра в Свердловской области, АНО Центр культурных проектов и инициатив «Мы вместе»,– прокомментировал председатель ОО «МНКАТЕ» Владислав Яхин.

В центральной библиотеке Красноуфимска состоялся круглый стол на тему «К единой цели мы идем, свободной видим мы Россию», о жизни, творчестве и патриотических взглядах национального поэта Габдуллы Тукая.

Красноуфимский татарский театр принял гостей в честь 30-летия. Режиссер театра Мавлида Ахтямова поделилась творческими успехами и перспективами.

В центре культуры и досуга ГО Красноуфимск состоялся концертная часть проекта. В фойе была развернута выставка-презентация книг о Татарстане Свердловской областной межнациональной библиотеки, фотовыставка «Пред народом долг свой исполняя, Сей добро — вот жизни цель святая!»;

С большой теплотой и бурными овациями встречали гости татарские, башкирские, русские, кавказские, украинские номера. В программе приняли участие студия эстрадного танца «Джаз-импровиз», народный ансамбль татарской песни «Яшлек», танцевальный коллектив «Лейсан», танцевальный коллектив «Мечта», творческий коллектив ансамбль украинской песни «Днепряночка», школа кавказских танцев «Руставелли», татарский народный коллектив «Дуслык», татарское вокальное трио «Якташ» и народный коллектив вокальный ансамбль «Любава» (ГО Богданович), представляющих различные жанры и направления сценического искусства. Запись концерта смотрите по ссылке https://vk.com/video-51897876_456240315

Лариса Цыганкова, начальник Управления культуры МО ГО Красноуфимск отметила, что творческий проект «Замандаш» очень значим и важен для Красноуфимска – не просто многонациональная территория, это одна большая семья, которая чтит и любит культуру народов, проживающих здесь.

Светлана Кульмурзина, главный специалист филиала ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан Башкирского историко-культурного центра в Свердловской области, директор АНО Центр культурных проектов и инициатив «Мы вместе»: «Спустя столько лет Габдулла Тукай продолжает свою уникальную дипломатическую миссию объединять. Сегодня на концерте проекта «Замандаш» мы видим разные народы. Россия – уникальная страна, она сильна дружбой народов. Этот проект – вклад в укрепление межнационального союза народов Свердловской области.»

Вероника Турышева, пос.Уфимка: «Классный концерт, объединяющий все народы нашего городского округа. Спасибо, что пригласили нас».

Владислав Яхин, председатель общественной организацией «Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга»: «В преддверии Нового 2022 года желаю всем счастья, процветания и здоровья».