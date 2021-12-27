В Татарстане планируется создание Центра татарских и мусульманских рукописей

Накануне вице-премьером России Маратом Хуснуллиным был утвержден план празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в республике. Весь 2022 год Татарстан будет проходить под эгидой памятной даты.

В 922 году ханом Алмушем ислам был объявлен как официальная религия Волжской Булгарии. Значение такого события невозможно переоценить. Ежегодно татарстанские мусульмане собираются в древнем городе Болгаре для того, чтобы достойно отметить это событие. Так как в следующем году мероприятия юбилейные, то и масштаб у них будет общероссийским.

Организационный комитет празднования возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он утвердил документ, в котором прописано 71 мероприятие. Одно из них – закладка камня в основание будущей Соборной мечети в Казани. Также планируется реставрация мечети и медресе «Мухаммадия». Помимо этого, в планах возведение Центра татарских и мусульманских рукописей и облегчение способа посещения Болгара в плане транспортной доступности.

Кроме того, планируется заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» и 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова такие мероприятия – дань уважения предкам, которые определили путь народа.

kazanfirst.ru