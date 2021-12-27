В Татарстане азербайджанская диаспора организовала торжественный благотворительный обед по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

Местная общественная организация Азербайджанская национально–культурная автономия города Лениногорск и Лениногорского района Республики Татарстан «Бирлик» («Единство») провела благотворительный обед для ветеранов, пожилых людей, многодетных мам и врачей. Акция, которую организовал руководитель МОО АНКА Лениногорского района Рамиз Мамедов, была посвящена наступающему Новому году и Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается в последний день года — 31 декабря. Этот праздник играет важную роль в укреплении связей между азербайджанцами всего мира, усилении их единства и солидарности. День солидарности азербайджанцев мира отмечается нашими соотечественниками в более чем 70 странах мира.

Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Тема Великой Отечественной войны – особо значима для Азербайджана. Около 700 тысяч жителей этого государства участвовали в сражениях, более половины из них не вернулись с поля боя. Представители азербайджанской диаспоры «Бирлик», Общественного объединения «Татарстан» и ветераны почтили память героев Великой Отечественной войны.

Встреча продолжилась на благотворительном обеде, который был организован для ветеранов, людей старшего поколения, многодетных мам и медицинских работников. Среди них Герой Социалистического труда, председатель ОО «Герои Татарстана» Радик Заляев, почетный гражданин города Лениногорска, заместитель председателя ВОО «Трудовая доблесть России», руководитель всероссийской «Золотой эстафеты Великой Победы» и юбилейной эстафеты «черного золота» Республики Татарстан Марс Исхаков, почетный ветеран, один из первостроителей города Лениногорска, кавалер ордена Трудовой славы, инициатор «Золотой эстафеты Великой Победы» Расим Гараев, почетный ветеран нефтяной промышленности, инициатор «Золотой эстафеты Великой Победы», руководитель местного отделения историков-архивистов Наиль Сайдашев, ветеран города, один из первостроителей города Лениногорска и города Сторожевого, инициатор всероссийского проекта «Имя солдата в сердце моем», спонсор создания музея-клуба ВПП «Единая Россия» и «Трудовой доблести России» Фарит Мугинов.

Обед был приурочен ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря. В зале была организована выставка, которая знакомила гостей с богатством азербайджанской культуры. Здесь были представлены символ Азербайджана – гранат, предметы декоративно-прикладного искусства, картины, традиционная посуда, народные музыкальные инструменты, книги.

Праздничная концертная программа в честь Дня солидарности азербайджанцев мира звучала на нескольких языках – азербайджанском, татарском и русском. Это отражало основную идею праздника – единство народов всего мира. В исполнении юного поколения диаспоры прозвучал гимн Азербайджана.

Много теплых слов было сказано в адрес азербайджанской общины Лениногорского района. На протяжении десятков лет Азербайджанская национально-культурная автономия «Бирлик» под руководством Рамиза Мамедова занимается благотворительной деятельностью. Диаспора помогает пожилым людям, детям-инвалидам, сиротам, малообеспеченным и многодетным семьям, играет активную роль в общественной, экономической и культурной жизни района, участвует в расширении взаимоотношений Татарстана и Азербайджана.

Заместитель председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмин Рамазанов организовал телемост с Азербайджаном. Поздравления с Новым годом и Днём солидарности азербайджанцев мира гостям благотворительного обеда и своим землякам передали известные деятели культуры Азербайджана. Это Севиндж Алиева — директор Центра мониторинга при Государственной комиссии по языку; Роя Тагиева — профессор азербайджанского университета культуры и искусства, председатель общества «Азербайджанские ковроделы», аккредитованного ЮНЕСКО; Видади Гасанов – известный режиссер, Народный артист Азербайджана; Фуад Мамедов – ученый-культуролог, педагог, просветитель и общественный деятель.

Эмин Рамазанов передал послание и поздравления от Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюль-оглы. Оно было зачитано гостям.

В послании подчеркивается, что прошедший год был важной вехой в новейшей истории азербайджанского народа, и мы отметили первую годовщину Победы в Отечественной Войне.

«Вне всякого сомнения, проведение подобных мероприятий в Татарстане служит еще большему укреплению межнационального и межконфессионального согласия, дружбы и взаимопонимания между народами Азербайджана и России, продолжению традиций добрососедства, которые всегда были характерны для наших стран и народов», — отмечается в послании.

За плодотворное сотрудничество с лениногорской национально-культурной автономией «Бирлик» руководителям азербайджанских диаспор юго-востока Татарстана были вручены благодарственные письма.

В завершении встречи ветеранам, представителям старшего поколения, многодетным мамам и медицинским работникам в честь Дня солидарности азербайджанцев мира и наступающего Нового года были вручены подарки с набором разнообразных продуктов. Мероприятие прошло в душевной обстановке и ещё больше укрепило дружественные связи народов Татарстана и Азербайджана.

Видеорепортаж:https://youtu.be/1tHGTh-DQVY

Пресс-служба Общественного объединения «Татарстан»