В 2021 году СМИ муфтията Татарстана привлекли свыше 50 млн зрителей, слушателей и читателей

В 2021 году Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ продолжил реализацию 6 мусульманских просветительских медиапроектов: телеканала «Хузур ТВ», интернет-портала «Islam-Today», радио «Азан», газет «Дин вэ мэгыйшэт» и «Умма», журнала «Шура».

По итогам года телеканал «Хузур ТВ» вышел на вещание в 9 регионах России. В эфире были представлены более 200 программ собственного производства, а также сторонние художественные фильмы, сериалы, познавательные и детские программы. В 2021 году количество подписчиков официального Youtube-канала «Хузур ТВ» достигло 1 140 000 человек, просмотров контента – 26 200 000. Смотреть программы «Хузур ТВ» можно на кабельном телевидении, на сайте huzurtv.ru, в бесплатном мобильном приложении из App Store или Google Play.

«Islam-Today» является крупнейшим мусульманским интернет-порталом в России и в странах СНГ, этот информационный ресурс в течение года посетили 24 600 000 человек. А радио «Азан» набрал 132 000 слушателей.

Специализированный альманах для имамов на татарском языке “Шура” выходит один раз в квартал на татарском языке. В 2021 году годовой тираж альманаха составил 6 000 экземпляров, общий годовой тираж газет «Дин вэ мэгыйшэт» и русскоязычной газеты «Умма» – 81’500 экземпляров. Газеты, освещающие актуальные проблемы мусульманской уммы, с интересом читают не только в Татарстане, но и за его пределами.

В текущем году продолжилась работа по наставлениям в сети Интернет. На сегодняшний день в социальных сетях насчитывается 43 аккаунта ДУМ РТ и подведомственных ему организаций. За этими аккаунтами наблюдают 2 429 263 подписчика.

dumrt.ru