Рустам Минниханов пригласил имама Сараево на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Боснию и Герцеговину посетил мечеть Гази Хусрев-бега, где встретился с имамом Сараево и главным имамом мечети Менсуром Малкичем. На встрече его сопровождал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Согласно результатам прошедшей в 2013 году переписи населения, в Боснии и Герцеговине проживает 3,83 млн человек. Бошняки (боснийские мусульмане) составляют половину национального состава населения. Ислам в стране исповедуют 45% верующих.

Мечеть Гази Хусрев-бега является самым значительным архитектурным памятником османского периода в Боснии и Герцеговине. Первая мечеть в мире, в которую было проведено электричество.

Рустам Минниханов поблагодарил имама за прием и поздравил с началом священного месяца Рамадан. В ходе беседы Президент Республики пригласил Менсура Малкича на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией, которое состоится в Татарстане в следующем году.

Рустам Минниханов также рассказал, что Президентом России Владимиром Путиным уделяется большое внимание вопросам выстраивания взаимоотношений с исламским миром. Для этого создана Группа стратегического видения «Россия-Исламский мир». Рустам Минниханов отметил, что в рамках официальных встреч будет обращаться к руководству Боснии и Герцеговины включить своего представителя в Группу.

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