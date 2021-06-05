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Рустам Минниханов возглавил Республиканский оргкомитет по подготовке празднования 1100-летия принятия ислама

Рустам Минниханов возглавил Республиканский оргкомитет по подготовке празднования 1100-летия принятия ислама

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 05.06.2021 0 10

Сегодня в Болгарской исламской академии прошло совещание по вопросам организации празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В совещании принял участие Вице-премьер РФ, председатель Федерального оргкомитета по организации празднования 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария Марат Хуснуллин.

Так, Рустам Минниханов сообщил о создании Республиканского оргкомитета.

«Создан Республиканский оргкомитет по проведению 1100-летия принятия ислама государством Волжская Булгария. Я являюсь председателем оргкомитета. Надеемся, что вместе со всеми коллегами мы проведем данное мероприятие на высоком уровне», — сказал Минниханов.

Стоит отметить, что заместителем председателя Республиканского организационного комитета назначен заместитель Премьер-министра РТ, председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

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