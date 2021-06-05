Первые лица республики приняли участие в “Изге Болгар жыены”

Сегодня в Спасском районе РТ, на территории древнего города Болгар, развернулось праздничное мероприятие – “Изге Болгар жыены”, в ходе которого была организована концертная программа духовной музыки, выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов республики, Всероссийский турнир по борьбе на поясах.

Традиционно в мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного Конгресса татар Василь Шайхразиев, а также делегаты ежегодного Всероссийского форума татарских религиозных деятелей.

В этом году к празднеству присоединился и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, который от имени правительства России и от себя лично поприветствовал гостей и организаторов праздника. “В 2022 году исполняется 1100 лет со дня принятия ислама государством Волжская Булгария. Мне поручено возглавить комитет по подготовке и проведению данного мероприятия. В ближайшее время будет утвержден состав оргкомитета”, – сообщил Марат Шакирзянович.

Глава республики Рустам Минниханов, в свою очередь, выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину за возможность проведения нынешнего “Изге Болгар жыены”: “В следующем году исполняется 1100 лет со дня принятия ислама нашими предками. Много мероприятий будет проведено на федеральном уровне. Мы хотим чтобы это событие осталось в памяти у всех нас”, – сказал Рустам Нургалиевич.

По словам государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, сегодняшнее событие является своего рода благодарностью поколению, принявшему ислам многие годы назад. “Наша встреча – милость Всевышнего. Мы восстановили этот исторический город в благодарность поколениям, принявшим ислам в Болгаре”, – сказал первый Президент РТ.

Илюзя Абульханова, Лейсан Хаерова