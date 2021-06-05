XV Театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» начнётся в Казани 6 июня

XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» пройдёт в столице Татарстана с 6 по 11 июня. Среди участников фестиваля заявлены 28 театров из национальных республик России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, всего на нём соберутся более 500 участников.

Фестиваль учреждён Министерством культуры Республики Татарстан при поддержке театральных союзов РФ и Республики Татарстан. Главным организатором выступает Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала. Все спектакли будут транслироваться на официальном сайте театра – kamalteatr.ru.

Посмотреть спектакли вживую можно будет на 6 главных театральных площадках Казани — Большом и Малым зале театра Камала, театре Тинчурина, театре Кариева, а также в Большом и Малом кукольного театра «Экият». Некоторые представления пройдут на открытом воздухе на набережной озера Кабан.

Как заявляют организаторы, в этом году проведение фестиваля особенно интересно тем, что проходит в год национальных языков, объявленный локально в Республике Татарстан. Как и всегда, главной целью мероприятия является укрепление культурных связей между тюркскими народами, проживающими в разных государствах.

fbm.ru