В эти минуты в Спасском районе Татарстана в древнем городе Болгар стартовал традиционный праздник «Изге Болгар жыены».

Для мусульман России, особенно для татар, это событие является очень важным. “Наш язык, традиции, вера – это то, что дано нам Аллахом. Давайте же дадим нашим детям достойное воспитание. Наше стремление к милости Аллаха, принесет плоды”, – сказал заместитель муфтия по работе с мухтасибатами, казый Южного региона РТ Равиль хазрат Зуферов, открывая мероприятие.

Гостям праздника была организована концертная программа духовной музыки, где прозвучали мунаджаты и нашиды на татарском и арабском языках, «Тауба» — молитва покаяния на территории комплекса «Малый минарет» и «Ханская усыпальница».

Программа торжественного мероприятия «Изге Болгар җыены»:

8.00-11.00 — Концертная программа духовной музыки, чтение Корана у Памятного знака в честь принятия Ислама Волжской Булгарией в 922 году;

9.00-11.00 — Площадка «История письменности». Мастер-класс по овладению технологии изготовления средневековых чернил, изучения арабской каллиграфии на территории Музея письменности;

9.00-11.00 — Майдан. Проведение финальных поединков по национальной борьбе Корэш;

9.30-10.45 — Тауба (молитва покаяния) на территории комплекса «Малый минарет» и «Ханская усыпальница»;

11.00-11.45 — Торжественное открытие мероприятия «Изге Болгар жиены»;

12.00 — Полуденный намаз на Соборной мечети;

12.30-13.30 — Продолжение концертной программы