Муфтий РТ – делегатам Всероссийского форума татарских религиозных деятелей: “ДУМ РТ готово поделиться с вами опытом и достижениями”

4 июня в МВЦ “Казань-Экспо” открылось пленарное заседание XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Заседание прошло при участии президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. Также среди почетных гостей форума были руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель ЦДУМ Талгат Таджутдин, муфтий Духовного собрания мусульман России, муфтий Духовного управления мусульман Чувашской Республики Альбир Крганов, муфтий, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов, муфтий мусульман Крыма Амирали Аблаев, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир хазрат Мухетдинов и др. Модерировал работу съезда заместитель премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Форум организован Всемирном конгрессом татар.

Красной нитью на протяжении всего пленарного заседания тянулась тема предстоящего 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, Всероссийская перепись населения, сохранения национально-религиозной идентичности. Стоит отметить, что Всемирный конгресс татар в дни форума выступил с Обращением к татарскому народу в связи с предстоящей Всероссийской переписью населения.

Заседание началось с чтения аятов Куръана в исполнении имама-мухтасиба Зеленодольского района Габдулхамита хазрата Зиннатуллина. Затем дуа прочитал ветеран Великой Отечественной войны, основатель организации мусульман Калининградской области 96-летний Хаким хазрат Биктиев.

Приветствуя собравшихся, Рустам Нургалиевич Минниханов отметил значительную роль ислама в жизни татарского народа и подчеркнул, что в преддверии предстоящей переписи населения татарские религиозные деятели являются опорой в сохранении национальной идентичности. «Если мы потеряем язык, веру, у нашей нации не будет будущего. Эти ценности не нужны никому, кроме нас», – сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов и поблагодарил священнослужителей за их работу. Он также напомнил, что в следующем году в Болгаре пройдет празднование 1100-летия принятия ислама: «Большую работу по проведению 1100-летия Болгара мы начинаем в этом году. Федерального оргкомитета еще нет, документ о формировании татарстанского оргкомитета мы подписали сегодня», – сказал он.

После своего выступления он вручил государственные награды. Среди награжденных был директор Казанского мусульманского медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин. Сегодня ему посчастливилось получить из рук Президента медаль 100-летия ТАССР.

Далее с приветственным словом к делегатам форума обратился муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он тоже начал свою речь с темы предстоящего 1100-летия:

– Сегодняшний форум проходит в преддверии большой исторической даты – 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Это событие нельзя связывать только с Татарстаном. Его даже нельзя ограничивать Россией. Потому что наши предки, официально и добровольно приняв ислам, явили всего миру пример межрелигиозного и межнационального согласия. Вот главный урок, который мы должны вынести из этого исторического события. Не под страхом сражения, а благодаря красивому и мудрому наставлению болгары по своей воле приняли ислам. Вот в чем секрет межконфеесионального и межнационального мира и согласия.

Камиль хазрат напомнил, что 1100-летие будет отмечаться на государственном уровне, что является большим подарком мусульманам России от руководства страны. “Если, пользуясь этими возможностями, мы – татарские религиозные деятели – не сможем изменить сложившееся в обществе негативное мнение об исламе, не сможем пробудить религиозно-национальное самосознание у наших соотечественников, то 1100-летие будет потрачено впустую. Поэтому Духовное управление мусульман Татарстана готово поделиться с вами своим большим опытом и достижениями. Все наши проекты реализуются только ради Аллаха. Используйте, слушайте, читайте и смотрите!” – призвал он, зачитав доклад, который носил много полезной информации для татарских муфтиев и имамов.

Он ознакомил делегатов с первым татароязычным онлайн-медресе, запущенным муфтиятом Татарстана в рамках Года родных языков и единства народов. Далее муфтий хазрат рассказал об опыте создания татаро-мусульманских школ, об электронной библиотеке Darul-kutub.com, мусульманском call-центре “Даруль ифта”, мусульманском телеканале “Хузур ТВ”, радио “Азан”, Положении о проведении имамами-хатыбами богослужений и религиозных обрядов. Все эти достижения Камиль хазрат предложил региональным духовным управлениям мусульман использовать бесплатно. Так, он заявил, что ДУМ РТ готово бесплатно передавать сигналы телеканала «Хузур ТВ» в регионах, оказать юридическую и методическую консультацию в вопросе создания татарско-мусульманских школ, предоставить исходники отдельных основополагающих документов и изданий, сообщил, что часть вышеуказанных проектов находятся в бесплатном всеобщем доступе в формате сайтов или мобильных приложений…

Выступая на пленарном заседании, председатель Центрального Духовного управления мусульман России, муфтий Талгат хазрат Таджутдин призвал духовенство усилить духовное воспитание молодежи, придать значение введению уроков нравственности в школах.

Муфтий Духовного собрания мусульман России, муфтий Духовного управления мусульман Чувашской Республики Альбир Крганов, делясь с опытом своего управления в части работы с молодежью в регионах, представил несколько собственных проектов. Он также отметил, что в рамках 1100 летия принятия ислама важны не только проведение мероприятий, но и ведение просветительской работы в масштабах России.

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир хазрат Мухетдинов призвал религиозных деятелей, в целях сохранения татарского языка, всегда быть на связи с Татарстаном.

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев призвал делегатов форума быть сплоченными, высоко оценил деятельность ДУМ РТ и Болгарской исламской академии в части подготовки отечественных религиозных деятелей, роль РИИ в подготовке учебников, высказался положительно по вопросу курсов татарского языка в мечетях.

dumrt.ru