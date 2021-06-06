XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» пройдет в рамках реализации нацпроекта “Культура”

С 6 по 11 июня 2021 года в Казани пройдет XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». В программе фестиваля 28 театров из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России. Фестиваль соберет свыше 500 участников.

Фестиваль реализуется в рамках национального проекта “Культура” федерального проекта “Творческие люди”.

Спектакли XV «Науруза» будут представлены на 6 театральных площадках Казани: Большой и Малый залы театра Камала, Большой и Малый залы театра кукол “Экият”, театр Тинчурина, театр Кариева. Спектакли будут также сыграны на открытом воздухе на набережной озера Кабан. Билеты доступны в кассах, на сайтах театров, а также у билетных операторов. Спектакли фестиваля будут параллельно транслироваться на сайте театра kamalteatr.ru. Для освещения фестиваля приглашены театральные критики из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.

“Проведение фестиваля в этом году примечательно тем, что он проходит в Год родных языков и народного единства, объявленного в Республике Татарстан Президентом Рустамом Миннихановым. Международный театральный фестиваль тюркских народов “Науруз – это возможность не только пообщаться, посоревноваться, но и обратиться к нашим корням, это поиск общих принципов, ценностей, которые будут актуальны для всего театрального сообщества тюркских народов”, – подчеркнула министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

“В фестивале традиционно примут участие лучшие спектакли тюркского мира последнего театрального сезона, некоторые из них предстанут в онлайн-формате из-за нестабильной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, – отмечает художественный руководитель фестиваля Фарид Бикчантаев. – Мы и впредь будем осуществлять почетную миссию, которую приняли на себя более 20 лет назал, прилагая все зависящие от нас усилия для сохранения, популяризации богатейшего культурного наследия тюркских народов, укрепления театральных и духовных связей между братскими народами россии и всего мира”.

Учредителями Фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан, при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации и Союза театральных деятелей Республики Татарстан. Организатор – Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала.

Справка

Основная цель «Науруза» – укрепление межтеатральных связей и взаимное обогащение театральной культуры тюркских и других народов Российской Федерации и зарубежных стран. Впервые Фестиваль «Науруз» состоялся в 1989 году по решению Союза театральных деятелей СССР в Алма-Ате. После распада СССР ежегодный фестиваль не проводился в течение 5 лет. Возрождение фестиваля «Науруз» состоялось в 1998 году, благодаря инициативе Республики Татарстан. Отныне фестиваль стал проводиться в столице Республики – Казани, один раз в четыре года и получил статус Международного. С 2009 года Фестиваль проходит один раз в два года. С 2010 года под эгидой Фестиваля проходит Международный театрально-образовательный форум “Науруз”. В рамках форума проводятся семинары и мастер-классы по актерскому и режиссерскому мастерству, театроведению и менеджменту в сфере театрального искусства.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта “Культура” регионального проекта “Творческие люди” в 2020 году было выделено16 050,0 тыс.рублей из бюджета РТ и 16 579,9 тыс.рублей – федеральные субсидии на реализацию творческих проектов.

Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректирован в соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Его реализация началась 1 января 2019 года.

В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

mincult.tatarstan.ru