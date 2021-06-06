Завершились курсы татарского языка при РОО “ТНКА Пензенской области”

Вместе с учебным 2020-2021 годом завершились и курсы татарского языка при РОО “ТНКА Пензенской области”.

Мы с учениками воскресной школы с сентября по май постигали азы родного слова, учились строить предложения и переводить, читали сказки на родном языке, проводили открытые уроки, посвященные жизни и творчеству великих татарских писателей.

На завершающем занятии учитель татарского языка и литературы, методист Центра Каюма Насыйри, Янгуразова Д. Р. вручила сертификаты о прохождении дополнительной общеразвивающей программы “Татарский язык. Начальный уровень” Казанского Федерального университета. С марта по май ребята проходили online-обучение по данному курсу. Поздравляем!

Благодарим Дину Равилевну за профессионализм, любовь к культуре татарского народа и невероятный талант – находить ключ к сердцу каждого ученика. Благодарим ребят за интерес и стремление к знаниям!

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