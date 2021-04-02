Рустам Минниханов высоко оценил выставку студии татарских открыток «Хатлар йорты»

Президент Татарстана Рустам Минниханов перед пленарным заседанием IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сел посмотрел выставку открыток от казанской студии «Хатлар йорты» («Дом писем») и высоко оценил деятельность объединения и ее руководителя Энже Садыковой.

«Мы рассказали Президенту о наших последних событиях. Показала также открытки с ХК „Ак Барс“ на татарском языке. Поблагодарила Президента за поддержку нашей студии, когда он опубликовал в своем личном аккаунте пост о „Хатлар йорты“. Это очень большая поддержка», — рассказала Энже Садыкова корреспонденту ИА «Татар-информ».

По ее словам, Президент положительно оценил деятельность студии и пожелал ей успехов.

«Очень много коллекций запланированы на этот год. Собираемся порадовать людей новыми коллаборациями. Надеюсь, что все получится», — поделилась планами на будущее Энже Садыкова.

Адель Ахметзянов

tatar-inform.ru